POL-HS: Fahrräder aus Gartenhaus entwendet

Erkelenz-Neu-Kuckum (ots) - Unbekannte Täter stahlen einen Abziehhobel von einer Straßenbaustelle an der Straße Zur Niersquelle. Dieser war gegen Diebstahl verkeilt und an einem Radlader verschraubt. Die Täter lösten diese Sicherungen und entwendeten die Baumaschine in der Zeit zwischen dem 2. August (Freitag) und dem 5. August (Montag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

