POL-HS: Diebstahl von Baustelle

Selfkant-Saeffelen (ots) - Das Tor einer Lagerhalle an der Straße Am Berger Weg wurde am Montag (5. August), zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr, aufgebrochen. Aus der Halle stahlen die bislang unbekannten Täter diverse Werkzeuge und einen Aufsitzrasenmäher. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

