Erkelenz-Schwanenberg (ots) - Aus dem Gartenschuppen eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße In der Schlei wurden zwischen Sonntag (4. August), 18.30 Uhr und Montag (5. August), 18 Uhr, ein Mountainbike, ein Rennrad sowie Werkzeuge entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Täter das Gartenhaus gewaltsam auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

