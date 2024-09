POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Greifswald

Torgelow (ots) - Am Morgen des 20.09.2024 wurde der Polizei der Einbruch in eine Gießerei in Torgelow und der Diebstahl von Metall im Wert von ca. 21.000 Euro angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 19.09.2024, ca. 15:00 Uhr bis zum 20.09.2024, ca. 05:00 Uhr gewaltsam in ein Gebäude der Gießerei ein. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Kilogramm Metallbarren ...

