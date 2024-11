LPI-SLF: Hinweis zur Winterbereifung/ "Alpine-Symbol"

Saalfeld (ots) - Am Dienstag, gegen 10.00 Uhr, befuhr der 89-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld die Breitscheidstraße in Richtung der Knochstraße. Im Kreisverkehr übersah er die vor ihm fahrende 77-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Dabei kam die Frau zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und dem Fahrrad entstand Sachschaden. ...

mehr