LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

B281/ Pößneck: (ots) - Am zurückliegenden Wochenende kam es in Pößneck wiederholt durch Unbekannte zu einem Steinwurf auf Verkehrsteilnehmer. Etwa auf Höhe der Euro-Schulen-Pößneck wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem knapp faustgroßen Stein am Helm getroffen. Glücklicherweise kam es nicht zum Unfall bzw. Sturz des Fahrers mitsamt Sozius. Binnen weniger Wochen ist dies ...

