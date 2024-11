Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach "Steinewerfer"

B281/ Pößneck: (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Pößneck wiederholt durch Unbekannte zu einem Steinwurf auf Verkehrsteilnehmer. Etwa auf Höhe der Euro-Schulen-Pößneck wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem knapp faustgroßen Stein am Helm getroffen. Glücklicherweise kam es nicht zum Unfall bzw. Sturz des Fahrers mitsamt Sozius. Binnen weniger Wochen ist dies der nunmehr dritte Vorfall dieser Art im Bereich der Bundesstraße 281 in Pößneck, dass in den Abend- bzw. Nachtstunden durch Unbekannte Steine verschiedener Größen auf vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer geworfen werden. Es wurde dazu bereits zweifach polizeilich berichtet. Glücklicherweise kam es bisher zu keinen ernsthaften Verletzungen der Fahrer, jedoch wird polizeilicherseits ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei derartigen Aktionen weder um Scherze noch Streiche handelt. Es wird jeweils aufgrund des Straftatbestandes des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, Hinweise zu Verdächtigen werden dringend erbeten. Bei derartigen Aktionen werden die Vorbeifahrenden massiv gefährdet, sei es ein Durchschlagen der Windschutzscheiben oder das Verursachen eines Unfalls- alleinbeteiligt oder im Gegenverkehr. Der/ die Täter müssen somit damit rechnen, Fahrer und Unbeteiligte schwerwiegend zu schädigen. Gemäß §315 StGB kann dies u.a. mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell