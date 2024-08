Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei Stuttgart am Sonntagmorgen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Am Sonntag (04.08.2024) sind die acht Polizeireviere in Stuttgart sowie der Kriminaldauerdienst und das Führungs- und Lagezentrum aufgrund von Wartungsarbeiten ab 08.00 Uhr für rund zwei Stunden telefonisch nicht erreichbar. Bürgerinnen und Bürger können die Polizei in dieser Zeit über die Nummer 0173 / 3480688 kontaktieren. Der Notruf bleibt von den Wartungsarbeiten unberührt und ist in Notfällen wie gewohnt jederzeit nutzbar.

