POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache hat am frühen Donnerstagmorgen (01.08.2024) in einer Garage an der Leobener Straße ein Renault gebrannt. Mehrere Zeugen meldeten den Brand in einer Parkgarage an der Leobener Straße gegen 05.00 Uhr der Leitstelle. Das Feuer griff in der Garage auf einen Audi und auch auf die darüber liegenden Wohnungen über. Alle Anwohner konnten ihre Wohnungen unverletzt ...

