POL-S: Brennendes Fahrzeug in Parkgarage - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am frühen Donnerstagmorgen (01.08.2024) in einer Garage an der Leobener Straße ein Renault gebrannt. Mehrere Zeugen meldeten den Brand in einer Parkgarage an der Leobener Straße gegen 05.00 Uhr der Leitstelle. Das Feuer griff in der Garage auf einen Audi und auch auf die darüber liegenden Wohnungen über. Alle Anwohner konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Bis auf die Bewohner des ersten und zweiten Obergeschosses konnten die Anwohner nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Die entstandene Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

