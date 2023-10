Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Firmen

Giesdorf u. Ormont (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 12.10.2023, wurden der Polizeiinspektion Prüm zwei Einbrüche in Firmengebäude in Giesdorf und Ormont gemeldet.

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude im Nimsweg in Giesdorf wurde auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus angegangen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, den 11.10.2023, 23.30 bis Donnerstag, den 12.10.2023, 05.10 Uhr.

Um 05.25 Uhr erfolgte sodann ein Einbruch in ein in der Waldstraße in Ormont gelegenes Gebäude einer Reifenfachwerkstatt.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, ebenso wie die abschließende Feststellung der Höhe der Sachschäden und des Diebesgutes. Ersten Erkenntnissen nach dürften die Täter auf die Erlangung von Bargeld aus gewesen sein.

Zeuge, welche im fraglichen Tatzeitraum in Giesdorf oder Ormont verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen, Tel.: 06551-9420 oder per Mal an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

