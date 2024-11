LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

LPI Saalfeld allgemein/ Sonneberg (ots) - Am Montagmittag wurden aus der Wohnung einer Seniorin in Sonneberg Bargeld und Schmuck entwendet, nachdem Betrüger sich Zutritt verschafft hatten. Unter dem Vorwand, Heizung und Zählerstände abzulesen, gelangte zunächst ein Mann in die Wohnung der 85-Jährigen. Mutmaßlich ließ dieser dann eine weitere, bislang unbekannte, Person in die Wohnung. Anschließend bemerkte die ...

