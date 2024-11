Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfälle durch Sturm/ umgestürzte Bäume und Verkehrsschilder

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

In allen drei Landkreisen sorgte der starke Wind am Dienstagvormittag bis in den Mittwochmorgen für umgestürzte Bäume, die Straßen teilweise oder sogar komplett blockierten, sodass insbesondere die Feuerwehr häufig ausrücken musste.

Darüber hinaus kam es zu mehreren Unfällen bzw. wurden PKW durch herabfallende Äste etc. beschädigt, sodass zusammengefasst, neben den oben beschriebenen Verkehrsbeeinträchtigungen, folgende Schäden zu verzeichnen sind:

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

-Am Dienstagvormittag fuhr ein 54-Jähriger mit seinem LKW die B 281 aus Arnsgereuth kommend in Richtung Saalfeld. Während der Fahrt fiel eine morsche Fichte seitlich auf den Sattelauflieger und beschädigte hierbei das Gestell bzw. die Plane. Der entstandene Sachschaden am Auflieger wird auf ca. 5000EUR geschätzt. Durch den umgefallenen Baum wurde weiterhin ein Teil der Leitplanke beschädigt.

-Am Mittag stürzte ein, in der Rudolstädter Oststraße aufgestelltes, Verkehrsschild auf einen PKW, der an einer Ampel wartete. Dadurch entstand am PKW der 57-Jährigen Sachschaden von rund 2000 Euro.

-Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger die L1112 von Meuselbach kommend in Richtung Katzhütte entlang. Beim Versuch, mehrere auf der Straße befindliche Äste zu überfahren beschädigte er sich die Frontschürze und das vordere Kennzeichen.

PI Saale-Orla:

-Kurz vor 19 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer die L1095 von Rodacherbrunn kommend in Richtung Landesgrenze Bayern entlang und stieß gegen einen umgestürzten Baum, welcher auf der Straße lag. Am PKW entstand Sachschaden.

PI Sonneberg:

-Kurz vor 18 Uhr wurde ein Unfall auf der B281 zwischen Neuhaus und Steinheid mitgeteilt. Aufgrund der Witterung stürzte ein Baum auf die Straße, der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit diesem zusammen.

-Weiterhin kam es zu zwei Unfällen durch Zusammenstöße mit auf der Straße befindlichen Bäumen zwischen Spechtsbrunn und Tettau.

