POL-SO: Unfallflucht am Ursulinengymnasium

Soest (ots) - Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 21:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Ulricherstraße und dem Ulricher Tor. Ein 26-jähriger Soester befuhr mit seinem E-Scooter die Ulricherstraße in Richtung Ulrichertor auf dem Radweg in Richtung Arnsberger Straße. In Höhe der Eimündung missachtete ein bislang unbekannter Pkw die Vorfahrt des E-Scooter Fahrers und touchierte diesen ...

