Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw beschädigt Sprinter und entfernt sich von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am vergangenen Freitag, 15. November, kam es in Brakel-Erkeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher entfernte. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Gegen 15.50 Uhr hatte ein 28-jähriger Paketzulieferer seinen Mercedes Sprinter an der Kreuzung "Neue Straße" / "An der Schanze" abgestellt, um Lieferungen vorzunehmen. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, fuhr eine weiße Sattelzugmaschine samt Auflieger an dem Transporter vorbei, wobei der Lkw den Sprinter streifte und dabei einen Sachschaden von etwa 7.500 Euro verursachte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Brakel fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder möglicherweise einen beschädigten weißen Lkw gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter entgegengenommen./rek

