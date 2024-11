Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Glück im Unglück: 59-Jährige verunglückt auf der B241 und bleibt nur leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Borgentreich (ots)

Ein glückliches Ende nahm ein Verkehrsunfall am Montag, den 18. November, auf der Bundesstraße B241 zwischen Borgentreich und Lütgeneder. Gegen 12.20 Uhr geriet eine 59-jährige Frau aus Borgentreich mit ihrem Dacia auf gerader Strecke, aus bislang ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Die Fahrerin, die in Richtung Lütgeneder unterwegs war, touchierte zunächst eine Leitplanke, bevor ihr Fahrzeug in die angrenzende Böschung schleuderte und schließlich auf dem Dach zum Stillstand kam. Die 59-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen an der Hand und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein Baumstumpf, der in etwa auf Höhe des Lenkrads in die Frontscheibe des Fahrzeugs ragte, nur um wenige Zentimeter die Fahrerin verfehlte. Glücklicherweise blieb die 59-Jährige von schwereren Verletzungen verschont. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. /rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell