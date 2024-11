POL-HX: Einbruch in Vereinsheim

Warburg (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Warburg sucht die Polizei Zeugen. Am Freitag, 15. November, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter an der Straße "Schöne Aussicht" gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und dort in eine Wohnung im Erdgeschoss. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten verschiedene technische Geräte, Schmuck und Bargeld. Die Tat ereignete sich vermutlich in ...

mehr