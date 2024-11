Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Warburg sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitag, 15. November, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter an der Straße "Schöne Aussicht" gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und dort in eine Wohnung im Erdgeschoss. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten verschiedene technische Geräte, Schmuck und Bargeld. Die Tat ereignete sich vermutlich in dem Zeitraum zwischen 9.15 Uhr und 14.15 Uhr, während kein Bewohner in der Wohnung war.

Die Ermittler der Kriminalpolizei hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich unter Telefonnummer 05271/962-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell