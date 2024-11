POL-HX: Alkoholisierter Fahrer verwechselt Vorwärts mit Rückwärtsgang

Beverungen (ots) - Kleine Ursache, großer Schaden: Durch einen Stein auf der Straße ist einem Autofahrer in Beverungen ein Sachschaden an seinem Fahrzeug in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden. In der Nacht zu Sonntag, 10. November, ist in Beverungen gegen 2.20 Uhr ein 18-Jähriger mit einem Ford Fokus auf der Blankenauer Straße stadtauswärts gefahren. In Höhe eines Autohauses lag mitten auf der Bundesstraße ein ...

