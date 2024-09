Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn-Schloss Neuhaus (ots)

(md) In der Nacht von Dienstag, 23.09. auf Mittwoch 24.09., kam es gegen 04.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Mastbruchstraße in Schloß Neuhaus.

Die 97 Jahre alte Bewohnerin war im Sessel eingeschlafen und erwachte gegen 04.00 Uhr, weil sie Geräusche wahrgenommen hatte. Im Flur traf sie den potentiellen Einbrecher kurz an, der offenbar aus ihrem Schlafzimmer kam und dann in den Keller ging. Es kam zu keiner Interaktion, offenbar hatte der Mann sich durch den Keller Zugang zum Haus verschafft, war dann ins Schlafzimmer gegangen, hatte dort Schränke und Schubladen durchwühlt und war auf demselben Weg wieder gegangen. Die Seniorin informierte ihren Sohn, der anschließend die Polizei verständigte. Es entstand ein Schaden im niedrigeren dreistelligen Bereich. Die alte Dame beschreibt den Einbrecher als groß und kräftig, er sei dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter 05251 306-0.

