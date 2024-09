Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Raub in einem Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem versuchten Raub gegen einen 17-Jährigen in einem Bus in Paderborn sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen.

Der Jugendliche war am Samstag, 21. September, gegen 00.20 Uhr am Westerntor in den Bus der Linie 1 gestiegen und hatte sich dort in die letzte Reihe gesetzt. Wenig später stieg der spätere Täter ebenfalls in den Bus ein und setzte sich vor den 17-Jährigen. Im weiteren Verlauf der Fahrt drehte sich der Täter zu dem Jugendlichen um und fragte ihn nach dessen AirPods, welche er ihm abkaufen wolle. Als der 17-Jährige dies ablehnte, setzte sich der Täter neben ihn und redete aggressiv auf ihn ein. Daraufhin versuchte der 17-Jährige an dem Täter vorbeizugehen, doch dieser hielt ihn fest und schlug ihm beim folgenden Gerangel ins Gesicht. Der 17-Jährige riss sich schließlich los und informierte den Busfahrer.

Der 29-Jährige hielt den Bus am Mistelweg an und öffnete die Vordertür, woraufhin der Geschädigte ausstieg und die Polizei verständigte. Der Busfahrer versuchte währenddessen den Täter festzuhalten, der sich jedoch losreißen konnte und im Anschluss zu Fuß ohne Beute auf dem Mistelweg in Richtung Kaukenberg flüchtete.

Bei ihm soll es sich um einen 17- bis 18-jährigen und etwa 1,75 bis 1,85 Meter großen, schlanken Jugendlichen handeln. Er habe mit einem osteuropäischen, vermutlich russischem Akzent gesprochen. Zur Tatzeit trug er weiße Schuhe, eine graue Jeans, eine schwarze Jacke mit weißen Streifen sowie eine schwarze Cap.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder auch zu dem Geschehen im Bus geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell