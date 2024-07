Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/ Aggressiver Autofahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Durch starkes Bremsen hat eine Frau am Dienstag (30.07.24) einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto verhindert. Sie befand sich gegen 11.10 Uhr im Kreisverkehr Hansestraße, Dülmener Straße, als ein unbekannter Autofahrer von der Grimpingstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Die Frau machte durch Hupen auf die Situation aufmerksam, worauf der Mann sein Auto stoppte, ausstieg, sich an das Fenster der Beifahrerseite stellte und herumschrie. Beim Weggehen drohte er ihr und dem Beifahrer durch eine Geste. Der Unbekannte saß in einem dunklen Mercedes mit Lüdinghauser Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- 18-23 Jahre alt - 1,70 Meter - 1,75 Meter - schlanke Statur - leicht dunkler Teint - dunkle kurze Haare - grüne Augen

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell