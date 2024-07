Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Rödderstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer 15-jährigen Pedelecfahrerin und einem unbekannten Radfahrer kam es am Montag (29.07.24) an der Rödderstraße in Hiddingsel. Die Jugendliche war gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg in Richtung Hiddingsel unterwegs. Kurz vorm Ortseingang kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen. Als dieser auf gleicher Höhe war, berührten sich die Lenker, worauf die 15-Jährige stürzte. Der Mann erkundigte sich, wie es ihr geht. Vor Ort gab sie an, dass alles in Ordnung sei, später bemerkte die Dülmenerin jedoch, dass sie verletzt ist. Der unbekannte Fahrradfahrer ist 50 bis 55 Jahre alt, hat eine normale Statur, ein europäisches Erscheinungsbild und fuhr auf einem schwarzen Herrenrad.

Die Polizei in Dülmen bittet den Fahrradfahrer und Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

