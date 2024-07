Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525/ Falsche Tüv-Plakette aufgefallen

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Samstag (27.07.24) erneut an der B525 in Goxel Kontrollen durchgeführt. Wie zwei Wochen zuvor warf die Polizei vor allem auf Wohnmobile und Gespanne mit Wohnwagen einen Blick. Dabei fiel die Tüv-Plakette eines Wohnmobils aufgrund der Beschaffenheit auf. Die Angaben des Fahrers waren zudem unstimmig. Auf das Verbot der Weiterfahrfahrt folgte die Sicherstellung der Kennzeichen und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Weitere Verkehrsteilnehmer fielen unter anderem wegen der Ladungssicherung auf. Mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Verwarngeldern ahndeten die Polizisten das.

