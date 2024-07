Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Cilly-Aussem-Weg/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Freitag (26.07.24) am Cilly-Aussem-Weg zusammengestoßen. Ein Beteiligter fuhr im Anschluss weg. Gegen 18 Uhr war ein 22-jähriger Nottulner mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Rudolf-Harbig-Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich beider Straßen bog ein unbekannter jugendlicher Radfahrer von der Rudolf-Harbig-Straße kommend nach links in den Cilly-Aussem-Weg ab. Dabei befuhr er die falsche Straßenseite auf dem Gehweg und bog scharf links in den Gegenverkehr auf den Cilly-Aussem-Weg ab. Dort stieß er dann mit dem entgegenkommenden Nottulner zusammen, worauf beide Radfahrer stürzten. Der Unbekannte kam seinen Anschlusspflichten nicht nach. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 14 - 16 Jahre alt, rund 1,62 Meter - 1,65 Meter groß, normale Figur, kurze dunkelblonde bis hellbraune Haare. Er fuhr vermutlich auf einem Mountainbike.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell