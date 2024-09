POL-PB: Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der Warburger Straße

Paderborn (ots) - (mh) Nach einem versuchten Raub gegen einen 17-Jährigen in einem Bus in Paderborn sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Der Jugendliche war am Samstag, 21. September, gegen 00.20 Uhr am Westerntor in den Bus der Linie 1 gestiegen und hatte sich dort in die letzte Reihe gesetzt. Wenig später stieg der spätere Täter ebenfalls in den Bus ein und setzte sich vor den 17-Jährigen. Im weiteren Verlauf ...

