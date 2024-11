Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bahnhofsgebäude in Ottbergen

Höxter (ots)

Am Samstag, 16. November, kam es zu einem Einbruch in das Bahnhofsgebäude in Höxter- Ottbergen. Der Einbruch wurde gegen 22.30 Uhr von einem Mitarbeiter im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle entdeckt.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht, Möbel beschädigt und ein Schrank zerstört. Die Täter entwendeten mehrere Gegenstände und eine geringe Menge alkoholischer Getränke. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die an dem Tag zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell