Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend kam es in Karlsruhe-Neureut und in der Nordweststadt zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Neureuter Drosselweg. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss. Hierbei entwendeten die Diebe diverse Schmuckstücke und einen Geldbeutel mit Bargeld im geschätzten dreistelligen Bereich sowie verschiedenen Ausweispapieren.

Einen weiteren Einbruch gab es gegen 19:15 Uhr in der Nordweststadt. Eine männliche Person verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bonner Straße. In der Folge brach der Unbekannte die Eingangstür zu einer Wohnung im Kellergeschoss gewaltsam auf. Der Einbrecher wurde allerdings bei der Tatausführung von einem Anwohner gestört und flüchtete schließlich ohne Beute. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen zu dem Einbruch in Neureut werden gebeten, sich bei Hinweisen mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Hinweisgeber zu dem Einbruch in der Nordweststadt werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666-3611 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell