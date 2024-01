Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen - 16-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 16-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Dienstagabend in Karlsruhe einen Lieferwagen sowie ein Wohnmobil in Brand gesetzt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Verdächtige im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der junge Mann gegen 20:20 Uhr zunächst einen in der Eisenbahnstraße in Karlsruhe-Grötzingen geparkten Lieferwagen in Brand gesetzt haben, kurz darauf ein in der Tiengener Straße in Karlsruhe-Durlach abgestelltes Wohnmobil.

Passanten gelang es, den Brand an dem Lieferwagen noch vor Eintreffen der verständigten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu löschen. Das Wohnmobil konnte hingegen erst nach vollständigem Ausbrennen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Explosion einer in dem Wohnmobil befindlichen Gasflasche wurden zudem ein in der Nähe abgestellter Wohnwagen sowie ein Baum beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt ca. 50.000 Euro.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife nahe der zweiten Brandörtlichkeit auf den 16-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da sich im Laufe der Kontrolle der Tatverdacht gegen den Jugendlichen erhärtete, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegenstand der andauernden Ermittlungen ist u.a., ob der Beschuldigte auch für zwei weitere Brandereignisse am Dienstagabend in der Karlsruher Wald-und Oststadt verantwortlich sein könnte. Zudem prüfen die Ermittler, ob ein Tatzusammenhang zu den zurückliegenden Fahrzeugbränden im November und Dezember in Rheinstetten-Forchheim besteht.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

