POL-HX: Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Warburg (ots) - In der Zeit zwischen 16. November, 15 Uhr, und 18. November, 18 Uhr wurde in Warburg-Rimbeck in ein Vereinsheim am Mühlenweg eingebrochen, welches sich gerade in einer Sanierung befindet. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten Werkzeuge sowie zahlreiche Baumaterialien. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände muss noch ermittelt werden. Allein der entstandene Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich auf ...

mehr