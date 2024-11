Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In Höxter-Lüchtringen wurde zwischen dem 18. und 21. November ein Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße verübt. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Über die genaue Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch keine Informationen vor, da die Ermittlungen weiterlaufen. Im selben Zeitraum ereignete sich auch ein Einbruch in der Straße "Am Dickteberg", bei dem ebenfalls in ein Wohnhaus eingedrungen wurde. Die Polizei Höxter ruft die Bevölkerung zu verstärkter Aufmerksamkeit auf und bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten. "Die dunkle Jahreszeit ist für Einbrecher besonders attraktiv", warnt Kriminalhauptkommissar Albert Ecke von der Kreispolizeibehörde Höxter. Als Experte für Einbruchschutz bietet er kostenlose Beratungen an. Interessierte Bürger können unter der Telefonnummer 05271/962-0 einen Termin vereinbaren./rek

