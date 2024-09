Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

Biebesheim (ots)

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Freitag (30.08.), gegen 0.45 Uhr, in der Krummgasse vor einer 17 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er trug ein Shirt, eine kurze weiße Hose und hatte wenig bis kaum Haare. Auffällig war ein Tattoo am linken Oberschenkel in Form eines Ovals mit unbekanntem Muster.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10).

