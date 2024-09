Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Jugendlicher an Haltestelle attackiert und bestohlen

Viernheim (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde am Freitagabend (30.08.), gegen 22.00 Uhr, an der Haltestelle "Walter-Gropius-Allee, Am Alten Weinheimer Weg, von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und seines Rucksacks bestohlen. Der 16-Jährige wurde nicht verletzt. Die beiden mit Sturmhauben maskierten Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell