Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Abgestellten Mercedes in der Ackerstraße mutwillig zerkratzt und rund 10.000 Euro Schaden an dem Wagen angerichtet

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Ackerstraße, unweit der Abzweigung zur Bahnhofstraße, einen dort abgestellten Mercedes ringsum mutwillig zerkratzt und so an dem Wagen rund 10.000 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, entgegen.

