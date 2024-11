Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizist stellt Ladendieb in seiner Freizeit

Borgentreich (ots)

Ein 23-jähriger Ladendieb wurde am Montag, den 25. November, in einem Lebensmittelgeschäft in der Emmerkertorstraße in Borgentreich von einem Polizisten gestellt - und das während seiner Freizeit.

Gegen 11.15 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Geschäfts, dass der junge Mann mehrere Artikel in seinen Rucksack steckte, ohne an der Kasse zu bezahlen. Als sie ihn darauf ansprachen, versuchte er, das Geschäft zu verlassen. In diesem Moment befand sich ein 24-jähriger Polizist aus Niedersachsen ebenfalls im Laden, der gerade Einkäufe erledigte. Sofort griff er ein, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und verhinderte die Flucht des Diebes.

Der Polizist fixierte den 23-Jährigen und wartete auf das Eintreffen der Kollegen aus Warburg. Diese nahmen den Täter wenig später in Empfang. Der Ladendieb zeigte sich während des gesamten Einsatzes äußerst aggressiv und versuchte, die Beamten zu schlagen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell