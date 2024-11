Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenverkehr übersehen - drei Personen verletzt

Beverungen (ots)

Am Montag, 25. November, kam es auf der B83, kurz vor Beverungen-Herstelle, erneut zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei verletzten sich drei Personen. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme gesperrt. Gegen 17 Uhr befuhr eine 24-Jährige aus Beverungen mit ihrem Caddy die B83 in Richtung Beverungen. Sie beabsichtigte links auf den Abfahrtsarm der B80 abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 65-jähriger Mann aus Bad Karlshafen mit seinem weißen Mazda in Richtung Herstelle. Auf dem Beifahrersitz saß seine 55-jährige Ehefrau. Im Einmündungsbereich kam es beim Abbiegen des Caddys zu einer Kollision mit dem Mazda. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin gegen einen weiteren Pkw, einen Skoda Enyaq, der auf dem Abfahrtsarm der B80 unterwegs war und auf die B83 einfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Eheleute leicht und die 24-Jährige schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 44-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.500 Euro. Der Caddy und der Mazda mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell