Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte begehen Sachbeschädigungen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße / Ambrosiusstraße;

Tatzeit: 22.11.2024, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr;

Die Schaufensterscheibe eines Geschäfts und die Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigten Unbekannte am Freitagabend. Zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr kam es zu den Sachbeschädigungen. In beiden Fällen verwendeten die Täter jeweils einen Stein. Eines der Objekte befindet sich an der Wüllener Straße, das andere an der Ambrosiusstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell