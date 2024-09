Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau verlor fünfstelligen Geldbetrag an Gewinnspielbetrüger

Schwerin (ots)

In Schwerin hat eine Frau in den vergangenen Tagen einen fünfstelligen Geldbetrag an Gewinnspielbetrüger verloren. Die Betrüger hatten die deutsche Frau zuvor über mehrere Tage telefonisch kontaktiert und ihr einen angeblichen Gewinn in Aussicht gestellt. Zur Bereitstellung des Geldgewinns sollte das Opfer mehrfach Guthabenkarten kaufen, was die Frau auch tat. Sie übermittelte die Codes der Geldkarten an die Täter. Eine Bankangestellte, der sich die 84-Jährige anvertraute, klärte die Rentnerin auf und riet ihr, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Bekannten- und Familienkreis die verschiedenen Arten der Betrugsfälle immer wieder zu thematisieren, sie ins Gedächtnis zu rufen und somit weitere Fälle zu verhindern.

