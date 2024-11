POL-BOR: Stadtlohn-Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Whitstablestraße; Tatzeit: zwischen 21.11.2024, 19.30 Uhr, und 22.11.2024, 05.45 Uhr; Den Inhalt einer Geldbörse hat ein Unbekannter in Borken-Gemen aus einem Pkw entwendet. Das Fahrzeug hatte in der Nacht zum Freitag an der Whitstablestraße gestanden. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangte, ist bisher unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) ...

mehr