Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte betraten unberechtigt Wohnhaus

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Berka, Am Anger, Samstag, 05.10.2024, 17.00 - 19.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Samstagabend bemerkte eine 51-jährige Frau aus der Ferne Lichtschein in ihrem Haus am Anger in Berka. In ihrem Wohnhaus konnte sie keine Personen feststellen, informierte jedoch die Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge verschaffte sich mindestens eine bislang unbekannte Person unberechtigter Weise durch die unverschlossene Garage Zugang zu dem Wohnhaus. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Schränke geöffnet und ein Schlüssel des Hauses entwendet. Zusätzlich wurden mehrere Mehl- und Duschgelbehälter im Hausflur entleert. Anschließend verließ die unbekannte Person das Wohnhaus unbemerkt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell