Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Hundewick;

Unfallzeit: 23.11.2024, 02.55 Uhr;

Lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat sich ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Der Mann befuhr in der Nacht zum Samstag mit einem Pkw die Hegebrockstraße in Fahrtrichtung Westfalenring. Beim Erblicken eines entgegenkommenden Streifenwagens der Polizei erhöhte er seine Geschwindigkeit. Die Beamten wendeten und gaben Anhaltezeichen. Diese missachtete der Fahrer des Kleinwagens und beschleunigt weiter. Die Streifenwagenbesatzung verlor ihn aus den Augen und brach den Anhalteversuch aufgrund der winterglatten Straßen ab. Kurze Zeit später fanden die Beamten das Auto verunfallt auf. Es war an einer östlich parallel zur L572 verlaufenden Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizisten befreiten den Verletzten aus dem Fahrzeug. Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen sowie ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei waren ebenfalls im Einsatz. Ein Hubschrauber brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell