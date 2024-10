Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwoch (02.10., 16.35 Uhr) ist es an der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Augustastraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 43-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 23-Jähriger mit seinem Van auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hammer Straße unterwegs. Als er beabsichtigte, nach rechts in die Augustastraße einzubiegen, touchierte er die Pedelec-Fahrerin, die in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß kam die Münsteranerin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell