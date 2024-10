Polizei Münster

POL-MS: Geldautomat in Dülmen gesprengt - Täter fliehen in einem blauen BMW

Münster/Dülmen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (03.10., 2:18 Uhr) einen Geldautomaten an der Rekener Straße in Dülmen/Merfeld gesprengt.

Eine Zeugin meldete der Polizei einen lauten Knall. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten die Sprengung fest. Durch die Explosion wurden ein Container auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Bankfiliale sowie der sich darin befindliche Geldautomat stark beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es infolge der Sprengung zu Schäden an zwei benachbarten Wohnhäusern sowie an einem im Nahbereich geparkten Pkw. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Die Höhe des Gebäudeschadens und möglicher Beute sind Bestandteil der Ermittlungen. Die Tatortaufnahme dauert derzeit noch an.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug um einen blauen BMW mit mutmaßlich deutschem Kennzeichen. Mit diesem sollen sich mindestens drei unbekannte Täter in Richtung der Autobahn 31 vom Tatort entfernt haben.

Die ermittlungsführende Polizei Münster bittet mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zum Fluchtfahrzeug und den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Bild- und Videodateien können im Hinweisportal der Polizei NRW hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/

