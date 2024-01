POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendliche werfen Schneebälle auf der Südtangente gegen Pkw

Karlsruhe (ots) - Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in Östringen-Tiefenbach. Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, zwischen 09:40 Uhr und 21:50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Hambergstraße. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe im Untergeschoss ein, um in das Innere zu gelangen. Dort durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Zimmer sowie Schränke und erbeuteten ...

