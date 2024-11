Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebe landen mit Radlader und Rüttelplatte im Graben

Bad Driburg (ots)

Kurioses Ende eines versuchten Einbruchdiebstahls bei Bad Driburg: An einer Baustelle bei Bad Driburg-Siebenstern hatten unbekannte Täter schon alles für den Abtransport ihrer Beute vorbereitet. In der Nacht zu Donnerstag, 28. November, hatten sie zunächst einen Baucontainer aufgebrochen, daraus mehrere Baugeräte entwendet und für den Transport bereitgelegt. Außerdem hatten sie es auf eine Rüttelplatte abgesehen. Für den Abtransport der schweren Maschine hatten sie in der Nähe einen gestohlenen Pkw-Anhänger platziert.

Mit Hilfe eines Radladers wollten sie die Rüttelmaschine auf den Anhänger heben. Doch der Plan ging schief: Auf der knapp 200 Meter langen Strecke zwischen Lagerplatz und Anhänger geriet der Radlader mitsamt angehängter Rüttelplatte zunächst auf die aufgeweichte Bankette neben der Fahrbahn, rutschte dann in den Straßengraben und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Die unbekannten Täter ergriffen die Flucht - anscheinend ohne Beute. Polizeibeamte bemerkten den umgekippten gelben Radlader um 2.10 Uhr in der Nähe der Einmündung L954 / L820, stellten daraufhin den versuchten Einbruchdiebstahl an dem Baucontainer fest und verständigten den Inhaber.

Nun werden Zeugen gesucht, die in der Zeit zwischen 27. November, 21 Uhr, und 28. November, 2 Uhr in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. (nig)

