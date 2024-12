Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Beverungen (ots)

Am Montag, den 2. Dezember, kam es in Beverungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Bahnhofstraße, als die Frau den Gehweg in Richtung Einmündung "Hinterm Graben" passierte. Ein silberner Pkw, der aus der Einmündung kam, kollidierte mit der Fußgängerin. Durch den Aufprall zog sich die 40-Jährige leichte Verletzungen zu und suchte im Anschluss eigenständig einen Arzt auf. Der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs entfernte sich sofort vom Unfallort. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem gesichteten Pkw um einen silbernen Kleinwagen, der möglicherweise ein Kennzeichen aus Holzminden trägt. Auffällig war eine stark beschädigte Beifahrerseite des Fahrzeugs. Der Fahrer soll laut Zeugenaussagen zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

