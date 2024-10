POL-EL: Bad Bentheim - Opel beschädigt

Rastdorf (ots) - Unbekannte Täter haben in den Nächten zum 20., 27. und 28. September aus drei zurzeit stillgelegten Windkraftanlagen in Rastdorf an der Straße Gutshofsberg insgesamt etwa drei Tonnen Kupferkabel entwendet. Dazu wurden die Zugangstüren zu den Windanlagen aufgebrochen und die Kabelstränge, die teilweise bis in den Windanlagenkopf reichten, durchtrennt. Allein in der Nacht zum 20. September wurden ca. ...

