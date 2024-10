Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Kupferkabel entwendet

Rastdorf (ots)

Unbekannte Täter haben in den Nächten zum 20., 27. und 28. September aus drei zurzeit stillgelegten Windkraftanlagen in Rastdorf an der Straße Gutshofsberg insgesamt etwa drei Tonnen Kupferkabel entwendet. Dazu wurden die Zugangstüren zu den Windanlagen aufgebrochen und die Kabelstränge, die teilweise bis in den Windanlagenkopf reichten, durchtrennt. Allein in der Nacht zum 20. September wurden ca. 2,8 Tonnen Kupferkabel entwendet. Der Abtransport dürfte mit einem entsprechend großen Fahrzeug erfolgt sein. Zu den beiden anderen Taten ist Zeugen ein verdächtiges Fahrrad mit Fahrradanhänger aufgefallen. Der entstandene Entwendungsschaden beträgt mehr als 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

