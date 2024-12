Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 84-Jährige verliert Kontrolle über ihren Benz

Steinheim (ots)

Am Mittwoch, den 4. Dezember, kam es gegen 10:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Anton-Spilker-Straße in Steinheim zu einem Unfall, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Seniorin wollte mit ihrem Mercedes-Benz aus einer Parklücke herausfahren, als sie den Rückwärtsgang einlegte und anfuhr. Zeugenaussagen zufolge verlor die Fahrerin jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem hinter ihr geparkten Verkaufsfahrzeug. Daraufhin setzte der Mercedes seine Fahrt fort und rollte ungebremst einen Abhang hinunter. Nach etwa 30 Metern kam das Fahrzeug schließlich vor einem Baum zum Stillstand. Die 84-jährige Fahrerin zog sich bei dem Vorfall schwere Verletzungen zu und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug wurde geborgen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 18.500 Euro./rek

