POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

Wenden (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (03./04.09.2024) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in Gerlingen. Die Filiale befindet sich im Bereich eines Discounters in der Koblenzer Straße. Mitarbeitende stellten bei Arbeitsbeginn Beschädigungen an der Haupteingangstür fest. Offensichtlich gelang es den Tätern jedoch nicht in den Verkaufsraum einzudringen. Es entstand Sachschaden ...

